Строительство межпоселкового газопровода Кунья – Ямище обсудили с главой района
Сегодня глава Куньинского района Олег Лебедев обсудил вопросы строительства межпоселкового газопровода Кунья – Ямище (с отводами в Камено, Груздово, Каськово, Жижицу, Наумово). Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
Представители проектной организации (ООО «Северная компания») три дня отработают в Куньинском районе. Основная цель – собрать исходные данные и наметить трассировку будущего газопровода.
«Договорились, что вместе с администрациями поселений окажем всю необходимую помощь. Если всё пойдёт по плану, то на разработку проектно-сметной документации уйдёт примерно год-полтора, а строительство межпоселкового газопровода может начаться в 2025 году», – уточнил Олег Лебедев.
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