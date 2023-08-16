Строительство межпоселкового газопровода Кунья – Ямище обсудили с главой района

22:08, 16 августа 2023, ПАИ

Сегодня глава Куньинского района Олег Лебедев обсудил вопросы строительства межпоселкового газопровода Кунья – Ямище (с отводами в Камено, Груздово, Каськово, Жижицу, Наумово). Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Представители проектной организации (ООО «Северная компания») три дня отработают в Куньинском районе. Основная цель – собрать исходные данные и наметить трассировку будущего газопровода.

«Договорились, что вместе с администрациями поселений окажем всю необходимую помощь. Если всё пойдёт по плану, то на разработку проектно-сметной документации уйдёт примерно год-полтора, а строительство межпоселкового газопровода может начаться в 2025 году», – уточнил Олег Лебедев.