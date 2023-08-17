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Общество

Размещение АЗС вблизи жилых домов предлагают запретить в России

Зампред комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный после трагедии в Дагестане направил в адрес председателя Правительства Михаила Мишустина обращение с инициативой ввести запрет на размещение АЗС рядом с местами массового скопления людей, пишет газета «Известия».

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

«Считаю целесообразным оперативно рассмотреть вопрос о запрете размещения автозаправок вблизи жилых домов, торговых центров и других мест массового скопления людей. Такое соседство потенциально очень опасно. Очевидно, действующих нормативов дистанции от АЗС до различных городских объектов – от 25 до 200 м – недостаточно, так как гибнут люди», – пояснил депутат.

Он добавил, что риски повторения подобных трагедии в Дагестане ситуаций усугубляются особенно в современных условиях.

Эту инициативу также поддерживают и в комитете по экономической политике ГД. «Согласен с тем, что такое размещение АЗС вблизи жилых домов нужно запретить. Например, в советское время все заправки были вынесены за черту города. Но потом их стали размещать где попало. Однажды в Москве я увидел АЗС на Бережковской набережной чуть ли не на проезжей части, рядом с жилыми домами. Потом ее, правда, убрали», – отметил первый зампред комитета Николай Арефьев.

Он подчеркнул, что инцидент в Дагестане – просто вопиющий, а чтобы не допустить повторения подобных ситуаций нормативы необходимо изменить. Депутат полагает, что даже в Москве достаточно пустырей в центре города, где АЗС можно поставить без ущерба интересов населения.

Добавим, что в некоторых регионах России есть заправки, против размещения которых выступили местные жители из-за близости АЗС к домам, торговым центрам и детским площадкам. Об этом писали региональные СМИ в Рязани, Карелии, Воронеже, Оренбурге, Сургуте.

 

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Размещение АЗС вблизи жилых домов предлагают запретить в России

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