У участника СВО украли боевые награды и миллион рублей

09:15, 17 августа 2023, ПАИ

Награды за участие в спецоперации на Украине и миллион рублей украли у жителя Комсомольска-на-Амуре, сообщает РИА Новости.

Пострадавший, прежде служивший в зоне СВО, ранее обратился в полицию с заявлением о хищении денег и четырёх боевых наград, а также документов к ним и другого имущества. Дознаватель, как отметили в прокуратуре, изначально отказался возбуждать уголовное дело, сославшись на отсутствие состава преступления.

Прокурор Комсомольска-на-Амуре признал это решение незаконным и потребовал возбудить уголовное дело. По результатам дополнительной проверки следствие возбудило уголовное дело по статье «кража в особо крупном размере»



Сейчас идут следственные и оперативно-розыскные мероприятия, расследование находится на контроле прокуратуры.

