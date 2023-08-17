У участника СВО украли боевые награды и миллион рублей
Награды за участие в спецоперации на Украине и миллион рублей украли у жителя Комсомольска-на-Амуре, сообщает РИА Новости.
Пострадавший, прежде служивший в зоне СВО, ранее обратился в полицию с заявлением о хищении денег и четырёх боевых наград, а также документов к ним и другого имущества. Дознаватель, как отметили в прокуратуре, изначально отказался возбуждать уголовное дело, сославшись на отсутствие состава преступления.
Прокурор Комсомольска-на-Амуре признал это решение незаконным и потребовал возбудить уголовное дело. По результатам дополнительной проверки следствие возбудило уголовное дело по статье «кража в особо крупном размере»
Сейчас идут следственные и оперативно-розыскные мероприятия, расследование находится на контроле прокуратуры.
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