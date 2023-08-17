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Общество

Российским интернет-провайдерам установят правила подключения домов

Правила размещения оборудования интернет-провайдеров в жилых домах введут в России. Соответствующие поправки к законопроекту об упрощении доступа провайдеров в здания подготовили в Госдуме при участии комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

В июне 2023 года законопроект, который предполагает безвозмездный доступ операторов в дома, приняли в первом чтении. Согласно проекту, установить оборудование в зданиях работники смогут не на основании решения большинства жильцов, а при наличии договора хотя бы с одним из них.

«Мы вместе с коллегами из комитета по информационной политике и связи активно ищем решение, которое устроит и жителей, и провайдеров, обеспечив в этом сегменте прозрачность правоотношений», – рассказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Первый зампред комитета Владимир Кошелев отметил, что задача законодателей состоит, в том числе, в создании понятных правил, которые не будут нарушать права собственников жилья.

«Поэтому наш комитет подготовил поправки ко второму чтению, которые законодательно обяжут правительство установить единые чёткие правила размещения оборудования провайдеров в многоквартирных домах. Контроль за этим должен быть у органов госжилинспекции и прокуратуры. Сейчас правил для работы провайдеров в многоквартирных домах, где множество собственников, не существует», – отметил он.

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