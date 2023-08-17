О способах диагностики клещевых инфекций рассказали псковичам специалисты

15:14, 17 августа 2023, ПАИ

Разницу между различными методами диагностики клещевых инфекций назвали главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко и исполняющий обязанности заведующего ПЦР-лабораторией Александр Романов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Как отметили специалисты, существует два метода диагностики клещевых инфекций: ПЦР- и ИФА-диагностика.

«С помощью ПЦР-диагностики мы выявляем сам патоген в клеще либо в организме человека. Это позволяет в краткие сроки определить патоген и назначить адекватную этиотропную терапию», – объяснил Александр Романов.

Также Анастасия Повторейко добавила, что ПЦР-диагностика является максимально информативной своевременной ранней диагностикой. Она позволяет предотвратить инфицирование, получить своевременную информацию об инфицированности клеща и самого пациента.

В свою очередь, по словам Александра Романова, с помощью ИФА-диагностики специалисты могут определить наличие антител и маркеры инфекционного процесса.

«Если в крови человека обнаруживается иммуноглобулин класса «M» или иммуноглобулин класса «G», то значит заражение патогеном произошло и, скорее всего, вирус остался в организме человека. Поэтому необходимо проводить терапию и мониторинг дальнейшего состояния», – подчеркнул он.

Как разъяснила Анастасия Повторейко, ИФА-диагностика проводится в более поздний период – первое взятие анализа крови начинается только на седьмой день от момента присасывания клеща.

«Это исследование реакции самого иммунитета, есть ли действительно антитела или их нет», – отметила она.

Также спикер подчеркнула, что в случае с пациентами, укушенными энцефалитными клещами, заражения удалось избежать только благодаря своевременному обращению за помощью к специалистам.