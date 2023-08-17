Мужчину со шрамом на лбу ищут в Себеже

16:32, 17 августа 2023, ПАИ

36-летний Алексей Семёнов пропал в Себеже. Об этом ПАИ сообщила газета «Призыв» со ссылкой на МО МВД России «Себежский».

Последний раз мужчину видели 14 августа около 9:00 на улице Железнодорожной в Себеже. Он двигался в направлении к железнодорожному пешеходному мосту. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Мужчина был одет в чёрную футболку, чёрные шорты, чёрные носки и шлепанцы тёмного цвета (возможно, был босиком).

Приметы: рост 180 сантиметров, коротко стрижен (лысый), плотного телосложения, на лбу слева имеется шрам 1,5-2 сантиметра, на вид 35-40 лет.

Документов, удостоверяющих личность, при себе не имеет.

«Всем, кто располагает какой-либо информацией, просьба сообщить в МО МВД России «Себежский» по телефону: (8 81140) 2-16-87, 8 (911) 450-63-46, либо по номеру экстренной службы 112», – уточнили в полиции.