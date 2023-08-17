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Общество

Новый ультразвуковой сканер появился в Псковской городской поликлинике

Ультразвуковой сканер «РуСкан 50» поступил в подразделение № 3 Псковской городской поликлиники в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото здесь и далее: официальный Telegram-канал Псковской области

Аппарат позволяет проводить многие исследования, начиная с мягких тканей и заканчивая скелетной мускулатурой, в том числе внутренних органов: брюшной полости, лимфатических узлов, щитовидной железы, молочных желёз, органов малого таза, коленных суставов, УЗИ сердца, сосудов головного мозга, шейных сосудов, артерий вен верхних и нижних конечностей.

С помощью ультразвуковой диагностики проводятся исследования без дополнительных нагрузок на организм пациента и негативного воздействия.

УЗИ проводится в плановом порядке, а также это исследование позволяет обследовать пациента с целью уточнения диагноза без дополнительной подготовки в неотложной ситуации, например, при болях.

Отметим, что ежедневно в поликлинике проводится порядка 40 исследований. Новое оборудование позволит увеличить это количество.

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