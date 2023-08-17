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Общество

Сотрудники псковского СОБРа отработали навыки стрельбы из автомата Калашникова

Сотрудники СОБР «Гепард» управления Росгвардии по Псковской области во время планового занятия по огневой подготовке усовершенствовали практические навыки владения оружием, в том числе в тёмное время суток. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства. 

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

«Практические стрельбы являются основной формой проведения занятий по огневой подготовке и направлены на поддержание и совершенствование навыков владения оружием бойцами спецподразделений Росгвардии», – отметили в управлении. 

В ходе занятий спецназовцы выполнили нормативы по стрельбе из автомата Калашникова.

Росгвардейцы поражали цели на различных дистанциях, с переносом огня по фронту, из положений стоя, с колена и лёжа, в ограниченное время, не превышающее считаных секунд.

По итогам стрельб каждый участвовавший в них сотрудник ведомства получил рекомендации по дальнейшему совершенствованию своих навыков.

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