Сотрудники псковского СОБРа отработали навыки стрельбы из автомата Калашникова

16:40, 17 августа 2023, ПАИ

Сотрудники СОБР «Гепард» управления Росгвардии по Псковской области во время планового занятия по огневой подготовке усовершенствовали практические навыки владения оружием, в том числе в тёмное время суток. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

«Практические стрельбы являются основной формой проведения занятий по огневой подготовке и направлены на поддержание и совершенствование навыков владения оружием бойцами спецподразделений Росгвардии», – отметили в управлении.

В ходе занятий спецназовцы выполнили нормативы по стрельбе из автомата Калашникова.

Росгвардейцы поражали цели на различных дистанциях, с переносом огня по фронту, из положений стоя, с колена и лёжа, в ограниченное время, не превышающее считаных секунд.

По итогам стрельб каждый участвовавший в них сотрудник ведомства получил рекомендации по дальнейшему совершенствованию своих навыков.