Псковской областной филармонии не хватает музыкантов – Алексей Репников

17:21, 17 августа 2023, ПАИ

Псковской областной филармонии не хватает музыкантов. Об этом заявил художественный руководитель и главный дирижёр губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«У Псковской филармонии есть одна проблема: нам не хватает музыкантов. Я так понимаю, что все, кто в Пскове более-менее держат музыкальные инструменты, уже работают», – отметил гость студии.

Художественный руководитель также подчеркнул, что желательно, чтобы первых скрипок было как минимум восемь, а сейчас их только четыре. Кроме того, кто-то из музыкантов может заболеть.

«Мы ждём всех, принимаем заявки от всех», – резюмировал Алексей Репников и добавил, что от желающих требуется резюме и аудио- и видеофайлы с выступлением.

Ранее сообщалось, что Алексей Репников объявил концертную программу фестиваля «Музыка на воде» в Пскове.