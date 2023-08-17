Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские сето отправились на форум финно-угорских народов

Представители народа сето принимают участие во II Всероссийском форуме финно-угорских народов «Этнокультурное многообразие России: современные вызовы и перспективы развития». Об этом ПАИ сообщили в Изборском музее-заповеднике.

Фото музея

В прошлом году форум проходил в Ижевске и стал историческим продолжением I Съезда финно-угорских народов, проводившегося с 1992 года. В этом году форум проходит в столице Мордовии, в Саранске. Сюда уже прибыли делегаты из разных уголков России, в которых проживают представители финно-угорских народов.

В первую очередь форум направлен на работу в сфере сбережения и развития родных языков, традиций и нематериального культурного наследия финно-угорских народов Российской Федерации.

По информации Минпросвещения России, на территории 20 субъектов России почти 60 тысяч российских школьников изучают 14 родных языков финно-угорских народов Российской Федерации.

Язык, культуру и быт малочисленного народа сето изучают и в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово. Традиционно 1 июня здесь открывается Детский лингвистический лагерь, в котором учащиеся могут обучиться языку сето в быту, а также с помощью национального фольклора – песен, игр и танцев.

Детский лингвистический лагерь проводится по инициативе Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» и Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество сето» при поддержке правительства Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 августа 2023

Псковский эксперт рассказала о проблеме верификации контента в России

17 августа 2023

Псковский музей уточнил режим работы Спасо-Преображенского собора

17 августа 2023

ФОТОФАКТ. Въездную стелу обновляют в Гдовском районе

17 августа 2023

Приёмка образовательных учреждений прошла в Себежском районе

17 августа 2023

Псковской областной филармонии не хватает музыкантов – Алексей Репников

17 августа 2023

Алексей Репников объявил концертную программу фестиваля «Музыка на воде» в Пскове

17 августа 2023

Опубликована программа фестиваля уличных культур «Плеск» в Пскове

17 августа 2023

Экскурсией в Изборск и деревню Сигово продолжилась программа третьего дня проекта «Летний институт»


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...