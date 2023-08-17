Псковские сето отправились на форум финно-угорских народов

16:24, 17 августа 2023, ПАИ

Представители народа сето принимают участие во II Всероссийском форуме финно-угорских народов «Этнокультурное многообразие России: современные вызовы и перспективы развития». Об этом ПАИ сообщили в Изборском музее-заповеднике.

В прошлом году форум проходил в Ижевске и стал историческим продолжением I Съезда финно-угорских народов, проводившегося с 1992 года. В этом году форум проходит в столице Мордовии, в Саранске. Сюда уже прибыли делегаты из разных уголков России, в которых проживают представители финно-угорских народов.

В первую очередь форум направлен на работу в сфере сбережения и развития родных языков, традиций и нематериального культурного наследия финно-угорских народов Российской Федерации.

По информации Минпросвещения России, на территории 20 субъектов России почти 60 тысяч российских школьников изучают 14 родных языков финно-угорских народов Российской Федерации.

Язык, культуру и быт малочисленного народа сето изучают и в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово. Традиционно 1 июня здесь открывается Детский лингвистический лагерь, в котором учащиеся могут обучиться языку сето в быту, а также с помощью национального фольклора – песен, игр и танцев.

Детский лингвистический лагерь проводится по инициативе Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» и Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество сето» при поддержке правительства Псковской области.