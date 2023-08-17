Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фестиваль «РосянкаFEST» пройдёт в бежаницкой усадьбе Усадище

19 августа в бежаницком парке Усадище рядом с музеем Философовых пройдет V фестиваль дикой природы «РосянкаFEST». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

Фото Полистовский заповедник

Организаторы планируют много разных мероприятий, включая ярмарки, экскурсию на болото, мастер-классы, игровые программы для детей и концерт.

Программа фестиваля:

14:00 – начало работы фестиваля, торговая и ремесленная ярмарки. На фестиваль приедут ремесленники и мастера со всей Псковской области. На ярмарке будет выпечка полистовских хозяек, мед из «Медового поместья», кулинарные специалитеты от мастерской «Печорские дары», деревянные изделия из Пскова, игрушки от локнянских и бежаницких мастериц.

14:00 – начало работы мастер-классов:

Бежаницкий дом детского творчества проведет два рукодельных мастер-класса.

Кванториум Великие Луки научит всех желающих делать открытки из цветов.

Мастерская «Бумажная мельница в Тайлово» покажет, как лить бумагу старинным способом.

Клуб «Душа» проведет мастер-класс по текстильной игрушке.

Псковский Дом ремёсел привезет целую плеяду разнообразных мероприятий:

Мастер-класс по апсайклингу одежды.

Плетение и ткачество из трав.

Переработка стекла.

Мини-лекции на тему:

- современный экологический гардероб;

- эко-стиль - минимализм как образ жизни;

- народный костюм - источник вдохновения современных коллекций.

14:00 – экоплощадка и заповедная фотовыставка.

Лекции о дикой природе и экологические мастер-классы проведут специалисты Водлозерского национального парка (Карелия), Рдейского заповедника (Новгородская область), Полистовского заповедника и Себежского национального парка из Псковской области.

Буду организованы мастер-классы по росписи значков и созданию открытки из природных материалов, изготовлению мини-энциклопедии заповедных обитателей, Рдейский и Полистовский заповедники проведут викторины. Кроме того, специалисты Полистовского заповедника готовят мини-лекцию про охраняемые природные территории и типы болот.

14:30 - экскурсии на болото «Озерки». Участники экскурсий узнают, как появились болота, не выходя за пределы поселка найдут небольшой участок верхового болота, сформировавшийся на месте озерца, рассмотрят там разную болотную растительность, в том числе и знаменитую росянку.

15:00 – Открытие фестиваля. Выступления Дедовичского районного центра культуры, с участием духового оркестра военной части г. Остров.

15:30 – Начало работы мобильного планетария. В планетарии будут проводить показы фильмов о звёздах, планетах, галактиках, туманностях, созвездиях, спутниках, космических кораблях, орбитальных станциях. Внутри купола на 360 градусов проецируется изображение.

15:30 –18:30 - детская площадка.

Проект Игры Нашего Двора «Айда с нами» организует площадку для детей с народными играми.

Будет аквагрим и представление с мыльными пузырями.

Мастер-класс по рисованию растений.

16:00 – Начало работы площадки традиционной народной культуры.

Фольклорный ансамбль «Вольница» из деревни Махново, Бежаницкого района готовит программу «Спас Лакомка» с играми, конкурсами с элементами театрализации.

Мастерская одежды Lubo-Dorogo manufacture покажет дефиле авторских костюмов, вдохновленных эко- и этно-стилем.

Авторский музей Льняная губерния расскажет о льняных традициях на Псковщине.

17:00 – Спектакль народного театра Бежаницкого районного центра культуры «Про непослушного Иванушку».

18:00 – Концертная программа духового оркестра военной части из Острова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 августа 2023

Псковский эксперт рассказала о проблеме верификации контента в России

17 августа 2023

Псковский музей уточнил режим работы Спасо-Преображенского собора

17 августа 2023

ФОТОФАКТ. Въездную стелу обновляют в Гдовском районе

17 августа 2023

Приёмка образовательных учреждений прошла в Себежском районе

17 августа 2023

Псковской областной филармонии не хватает музыкантов – Алексей Репников

17 августа 2023

Алексей Репников объявил концертную программу фестиваля «Музыка на воде» в Пскове

17 августа 2023

Опубликована программа фестиваля уличных культур «Плеск» в Пскове

17 августа 2023

Экскурсией в Изборск и деревню Сигово продолжилась программа третьего дня проекта «Летний институт»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...