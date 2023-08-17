Фестиваль «РосянкаFEST» пройдёт в бежаницкой усадьбе Усадище

17:20, 17 августа 2023, ПАИ

19 августа в бежаницком парке Усадище рядом с музеем Философовых пройдет V фестиваль дикой природы «РосянкаFEST». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

Организаторы планируют много разных мероприятий, включая ярмарки, экскурсию на болото, мастер-классы, игровые программы для детей и концерт.

Программа фестиваля:

14:00 – начало работы фестиваля, торговая и ремесленная ярмарки. На фестиваль приедут ремесленники и мастера со всей Псковской области. На ярмарке будет выпечка полистовских хозяек, мед из «Медового поместья», кулинарные специалитеты от мастерской «Печорские дары», деревянные изделия из Пскова, игрушки от локнянских и бежаницких мастериц.

14:00 – начало работы мастер-классов:

Бежаницкий дом детского творчества проведет два рукодельных мастер-класса.

Кванториум Великие Луки научит всех желающих делать открытки из цветов.

Мастерская «Бумажная мельница в Тайлово» покажет, как лить бумагу старинным способом.

Клуб «Душа» проведет мастер-класс по текстильной игрушке.

Псковский Дом ремёсел привезет целую плеяду разнообразных мероприятий:

Мастер-класс по апсайклингу одежды.

Плетение и ткачество из трав.

Переработка стекла.

Мини-лекции на тему:

- современный экологический гардероб;

- эко-стиль - минимализм как образ жизни;

- народный костюм - источник вдохновения современных коллекций.

14:00 – экоплощадка и заповедная фотовыставка.

Лекции о дикой природе и экологические мастер-классы проведут специалисты Водлозерского национального парка (Карелия), Рдейского заповедника (Новгородская область), Полистовского заповедника и Себежского национального парка из Псковской области.

Буду организованы мастер-классы по росписи значков и созданию открытки из природных материалов, изготовлению мини-энциклопедии заповедных обитателей, Рдейский и Полистовский заповедники проведут викторины. Кроме того, специалисты Полистовского заповедника готовят мини-лекцию про охраняемые природные территории и типы болот.

14:30 - экскурсии на болото «Озерки». Участники экскурсий узнают, как появились болота, не выходя за пределы поселка найдут небольшой участок верхового болота, сформировавшийся на месте озерца, рассмотрят там разную болотную растительность, в том числе и знаменитую росянку.

15:00 – Открытие фестиваля. Выступления Дедовичского районного центра культуры, с участием духового оркестра военной части г. Остров.

15:30 – Начало работы мобильного планетария. В планетарии будут проводить показы фильмов о звёздах, планетах, галактиках, туманностях, созвездиях, спутниках, космических кораблях, орбитальных станциях. Внутри купола на 360 градусов проецируется изображение.

15:30 –18:30 - детская площадка.

Проект Игры Нашего Двора «Айда с нами» организует площадку для детей с народными играми.

Будет аквагрим и представление с мыльными пузырями.

Мастер-класс по рисованию растений.

16:00 – Начало работы площадки традиционной народной культуры.

Фольклорный ансамбль «Вольница» из деревни Махново, Бежаницкого района готовит программу «Спас Лакомка» с играми, конкурсами с элементами театрализации.

Мастерская одежды Lubo-Dorogo manufacture покажет дефиле авторских костюмов, вдохновленных эко- и этно-стилем.

Авторский музей Льняная губерния расскажет о льняных традициях на Псковщине.

17:00 – Спектакль народного театра Бежаницкого районного центра культуры «Про непослушного Иванушку».

18:00 – Концертная программа духового оркестра военной части из Острова.