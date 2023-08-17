В Опочке начался ремонт дорожного полотна центральных улиц

18:05, 17 августа 2023, ПАИ

По нацпроекту «БКД» стартовал ремонт центральных улиц в Опочке. Об этом сообщила группа Вконтакте «ГБУ ПО Псковавтодор».

Подрядчик приступил к ремонту автомобильной дороги Опочка – а/д Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Белоруссия (Р-23) км 409+955 по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Ремонтируемый участок протяженностью более 2 км (км 1+410 – км 3+525) проходит по двум центральным улицам в Опочке – Коммунальной и Ленина. Здесь расположен ряд социально-значимых объектов: автовокзал, парк, педагогический колледж и здание местной Администрации.

На улице Коммунальная уже ведется фрезерование изношенного дорожного покрытия на проезжей части. В рамках ремонта дорожники восстановят укрепленные части обочин и виражей, отремонтируют водопропускные трубы, заменят асфальтобетонное покрытие на проезжей части, пересечениях, примыканиях и съездах, укрепят обочины.

Также подрядчик отремонтирует тротуары на улице Ленина и приведет в порядок автобусные остановки. Для безопасности дорожного движения краской и термопластиком будет нанесена дорожная разметка. Обновлением трассы занимается подрядная организация ООО «АДП» по контракту с Управлением автомобильных дорог Псковской области. Стоимость – более 93 млн рублей, средства выделены из федерального бюджета. Срок завершения работ по контракту – май 2024 года.