Причины гормонального дисбаланса назвали псковичам

21:04, 17 августа 2023, ПАИ

Псковичам назвали причины гормонального дисбаланса. Об этом ПАИ рассказали эксперты городской поликлиник Пскова.

Гормональный дисбаланс – это нарушение выработки гормонов, которое возникает при неправильной работе эндокринной системы.

Причинами гормонального сбоя могут являться эндокринные заболевания, приём гормональных препаратов, стрессы, нездоровый образ жизни, проблемы с надпочечниками, нарушения нейроэндокринной регуляции, гинекологические проблемы и другие.

Неконтролируемые изменения веса, слабость и постоянная усталость, избыточное потоотделение, бессонница и прерванный сон, мигрень, забывчивость и потеря памяти, проблемы с пищеварением, желание есть сахар (сладости), выпадение волос – всё это говорит о гормональном дисбалансе.

При обнаружении гормонального дисбаланса необходимо уменьшить стресс, правильно питаться, быть физически активными.

Во время гормонального дисбаланса необходимо наблюдаться у своего лечащего врача и принимать препараты, улучшающие состояние организма, нормализующие гормональный баланс.