Концерт международного симфонического оркестра состоялся в Плюссе
Сегодня в Плюсском районном доме культуры состоялся концерт Международного молодёжного симфонического оркестра им. Н. А. Римского -Корсакова под руководством главного дирижёра Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексея Репникова. Об этом ПАИ сообщила газета «Плюсский край».
В состав оркестра входят музыканты из Пскова, Санкт-Петербурга, Могилёва и Минска. Данное выступление было первым для коллектива, и неслучайно оно прошло именно в Плюсском районе, где жил и творил свои шедевры великий русский композитор.
Все желающие могли насладиться прекрасной живой музыкой, классическими произведениями по мотивам русских сказок в виртуозном исполнении.
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