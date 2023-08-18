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Спорт

Спортсмены из Псковской области участвуют в чемпионате России по боксу

Спортсмены из Псковской области участвуют в чемпионате России по боксу среди мужчин, который проходит в Хабаровске на «Платинум-Арене» с 18 по 26 августа. Об этом ПАИ сообщил пресс-секретарь Северо-Западного федерального округа по боксу Олег Лаптев.

Фото: Олег Лаптев

В турнире принимают участие более 400 спортсменов, которые разыграют медали в 13 весовых категориях. Также в соревнованиях есть призовой фонд в размере 26 миллионов рублей.

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