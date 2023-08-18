Спортсмены из Псковской области участвуют в чемпионате России по боксу

10:57, 18 августа 2023, ПАИ

Спортсмены из Псковской области участвуют в чемпионате России по боксу среди мужчин, который проходит в Хабаровске на «Платинум-Арене» с 18 по 26 августа. Об этом ПАИ сообщил пресс-секретарь Северо-Западного федерального округа по боксу Олег Лаптев.

В турнире принимают участие более 400 спортсменов, которые разыграют медали в 13 весовых категориях. Также в соревнованиях есть призовой фонд в размере 26 миллионов рублей.