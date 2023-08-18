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Общество

Более трёх миллионов почтовых марок приобрели псковичи с начала года

Псковичи приобрели в почтовых отделениях «Почты России» более трёх миллионов почтовых марок. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Фото: пресс-служба УФПС Псковской области

С 19 августа 1922 года в России отмечается День филателии. Эта праздничная дата посвящена коллекционированию и изучению знаков почтовой оплаты, в том числе марок.

Около 15 тысяч художественных марок псковские филателисты приобрели для пополнения своих коллекций. Это на 29 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Почтовая марка – это денежная единица. И как нумизматы и бонисты коллекционируют монеты и банкноты, так филателисты собирают почтовые марки. Интерес к этому увлечению растёт с каждым годом. Филателисты собирают марки, посвящённые памятным датам, историческим событиям, городам, странам», – рассказала директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.

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