Более трёх миллионов почтовых марок приобрели псковичи с начала года

13:25, 18 августа 2023, ПАИ

Псковичи приобрели в почтовых отделениях «Почты России» более трёх миллионов почтовых марок. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

С 19 августа 1922 года в России отмечается День филателии. Эта праздничная дата посвящена коллекционированию и изучению знаков почтовой оплаты, в том числе марок.

Около 15 тысяч художественных марок псковские филателисты приобрели для пополнения своих коллекций. Это на 29 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Почтовая марка – это денежная единица. И как нумизматы и бонисты коллекционируют монеты и банкноты, так филателисты собирают почтовые марки. Интерес к этому увлечению растёт с каждым годом. Филателисты собирают марки, посвящённые памятным датам, историческим событиям, городам, странам», – рассказала директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.