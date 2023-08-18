Мужчина пострадал при столкновении двух автомобилей в Пушкиногорском районе
Мужчина пострадал в ДТП в Пушкиногорском районе, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Дорожная авария случилась на повороте на деревню Лешово. Столкнулись автомобили ВАЗ-2105 и Renault. Машина Renault вылетела в кювет.
В результате ДТП пострадал пассажир ВАЗа, ему оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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