Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Мужчина пострадал при столкновении двух автомобилей в Пушкиногорском районе

Мужчина пострадал в ДТП в Пушкиногорском районе, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Фото: ПАИ

Дорожная авария случилась на повороте на деревню Лешово. Столкнулись автомобили ВАЗ-2105 и Renault. Машина Renault вылетела в кювет.

В результате ДТП пострадал пассажир ВАЗа, ему оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 августа 2023

Мужчина пострадал при столкновении двух автомобилей в Пушкиногорском районе

18 августа 2023

53-летнего себежанина разыскивают в Псковской области

18 августа 2023

Жилой дом чуть не сгорел из-за неосторожного курения в Великолукском районе

18 августа 2023

Псковича поймали на краже спиртного и продуктов

18 августа 2023

Двух человек спасли при пожаре в Пскове

18 августа 2023

Десять человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме в Пскове

18 августа 2023

В Псковском районе водитель эвакуатора пострадал в ДТП с лесовозом

17 августа 2023

36-летнего себежанина ищут в Псковской области


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...