Проект «Твой регион – твои возможности 2.0» реализуется в Псковской области

15:48, 18 августа 2023, ПАИ

Немало интересных проектов реализуется в Псковской области, один из них – «Твой регион – твои возможности 2.0». В чём его суть и чем он отличается от предыдущего проекта с очень схожим названием – «Твой регион – твои возможности»? Почему сообщества важны в проектах развития территорий, с какими сложностями сталкиваются организаторы и ждать ли следующих проектов – в интервью с председателем ПРОО «Команда 2018» Михаилом Васильевым в программе ПАИ-live.

Исследование проводится в рамках проекта «Твой регион – твои возможности 2.0», реализуемого «Командой 2018» при поддержке Фонда президентских грантов.