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Политика

Партийные грабли. 126-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

Избирательная кампания в Псковской области оживилась, но оживили её неудачники и аутсайдеры процесса, которые по старой, но недоброй традиции ищут виновных в своих бедах вокруг, но не замечают проблемы внутри. Это не мешает избирательному процессу совершенствоваться, а замечательным людям, таким как Алексей Наумец, десантироваться в Псковской области.

Об этом и многом другом – в свежем выпуске ироничного видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм»: сегодня в 18:00 на сайте ПАИ и в 18:30 в эфире телеканала «Первый Псковский».

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации об обсуждаемых в телеграм-пространстве темах.

Выпуски программы выходят каждую пятницу в 18:00 на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте», в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».

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