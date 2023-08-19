Названа причина увеличения «лежачих полицейских» в Пскове

15:45, 19 августа 2023, ПАИ

Почему в Пскове на дорогах появляется больше «лежачих полицейских», объяснил глава города Борис Елкин в программе ПАИ-live.

Он подчеркнул, что во многих местах появление «лежачих полицейских» связано с изменением скорости передвижения по городу за счёт улучшения дорожного покрытия.

«С улучшением качества дорожного покрытия увеличивается скорость передвижения. Это создает дополнительные аварийные ситуации, и приходится делать «лежачих полицейских». У нас за последние годы количество искусственных неровностей увеличилось в разы», – отметил Борис Елкин.

Отметим, что в июле на пресс-конференции в медиацентре ПАИ Борис Елкин заявил, что в этом году Псков побьёт рекорд по объёму дорожного ремонта на городских магистралях.