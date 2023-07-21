В этом году Псков побьёт рекорд по объёму дорожного ремонта – Борис Елкин

12:45, 21 июля 2023, ПАИ

В этом году Псков побьёт рекорд по объёму дорожного ремонта на городских магистралях. Об этом сообщил глава города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 21 июля.

«Так же много было, может быть, перед Ганзейскими днями в Пскове», – отметил он.

По словам Бориса Елкина, в этом году все дорожные работы ведутся в соответствии с графиками запланированных мероприятий. Часть дорожных объектов будет закончена до 1 сентября. Однако существует часть отдельных участков дорог, которые ещё не начали ремонтировать, их очередь в августе.

«Октябрьский проспект начали ремонтировать, сейчас продолжают. Будут ремонтировать в этом году Крестовское шоссе, улицу Николая Васильева, а также улицу Алмазную – в планах не только её отремонтировать, но и сделать перекресток Алмазной и Чудской», – сказал глава города.

Он также отметил, что в конце августа откроется движение по улице Яна Фабрициуса. «Если получится, то ещё сделаем улицу Германа», – добавил глава Пскова. Кроме того, он отметил, что улица Труда почти полностью готова, а улица Линейная посыпана асфальтовой крошкой.

Отметим, что в конце 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что в 2023 году в регионе планируется отремонтировать 240 километров дорог и порядка 500 погонных метров мостов.

Добавим, Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона, напомнил, что в 2020 году область закупила 249 новых автобусов на общую сумму 1 млрд 250 млн рублей. Новая техника позволила вывести работу региональных властей по финансовому оздоровлению «Псковпассажиравтотранса» на новый уровень. Глава региона также сообщил, что прорабатывается возможность ремонта автовокзала в Великих Луках. Напомним, что финансирование дорожной отрасли в регионе с 2018 по 2022 год увеличилось в 2,5 раза: с 5,3 до 12,74 млрд рублей.