Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В этом году Псков побьёт рекорд по объёму дорожного ремонта – Борис Елкин

В этом году Псков побьёт рекорд по объёму дорожного ремонта на городских магистралях. Об этом сообщил глава города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 21 июля.

Фото ПАИ. На фото Борис Елкин

«Так же много было, может быть, перед Ганзейскими днями в Пскове», – отметил он.

По словам Бориса Елкина, в этом году все дорожные работы ведутся в соответствии с графиками запланированных мероприятий. Часть дорожных объектов будет закончена до 1 сентября. Однако существует часть отдельных участков дорог, которые ещё не начали ремонтировать, их очередь в августе.

«Октябрьский проспект начали ремонтировать, сейчас продолжают. Будут ремонтировать в этом году Крестовское шоссе, улицу Николая Васильева, а также улицу Алмазную – в планах не только её отремонтировать, но и сделать перекресток Алмазной и Чудской», – сказал глава города.

Он также отметил, что в конце августа откроется движение по улице Яна Фабрициуса. «Если получится, то ещё сделаем улицу Германа», – добавил глава Пскова. Кроме того, он отметил, что улица Труда почти полностью готова, а улица Линейная посыпана асфальтовой крошкой.

Отметим, что в конце 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что в 2023 году в регионе планируется отремонтировать 240 километров дорог и порядка 500 погонных метров мостов. 

Добавим, Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона, напомнил, что в 2020 году область закупила 249 новых автобусов на общую сумму 1 млрд 250 млн рублей. Новая техника позволила вывести работу региональных властей по финансовому оздоровлению «Псковпассажиравтотранса» на новый уровень. Глава региона также сообщил, что прорабатывается возможность ремонта автовокзала в Великих Луках. Напомним, что финансирование дорожной отрасли в регионе с 2018 по 2022 год увеличилось в 2,5 раза: с 5,3 до 12,74 млрд рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 июля 2023

Большую луну установят на фестивале водных фонариков в Пскове

21 июля 2023

Фестиваль «Железный град» откроется в Изборске 5 августа

21 июля 2023

Два новых общественных туалета могут появиться в Пскове

21 июля 2023

Выставка заварочных чайников открылась в Дновском районе

21 июля 2023

Торгово-офисный центр появится в Псковском районе

21 июля 2023

Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 8,5% годовых

21 июля 2023

Глава Пскова призвал устанавливать камеры во дворах домов

21 июля 2023

Более 30 млн рублей должны управляющие компании Псковским тепловым сетям


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...