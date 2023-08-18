Где высаживать детей из автомобилей возле новой гимназии на улице Юбилейной, объяснили псковичам

19:27, 18 августа 2023, ПАИ

Где псковичам высаживать детей из машин возле гимназии № 29 на улице Юбилейной в Пскове, объяснил глава города Борис Елкин в эфире программы ПАИ-live.

«Возле школы есть специальный заезд и специальная парковка для посадки-высадки детей», – отметил глава Пскова.

По его словам, сейчас городские власти прорабатывают дополнительные меры безопасности дорожного движения возле образовательного учреждения. «Конечно, школа большая и много горожан будет сюда привозить детей», – заключил Борис Елкин.

Напомним, гимназию № 29 на улице Юбилейной в Пскове построили в 2022 году в рамках нацпроекта «Образование». Гимназия начала работу с 1 марта. Тогда в неё пошло 150 детей.

Добавим, что в полную силу школа начнёт функционировать с 1 сентября 2023 года. Образовательное учреждение рассчитано на 825 детей.

В школе обустроены кабинеты, столовая, библиотека, актовый и спортивный залы. Учебное заведение приспособлено для обучения детей с ОВЗ. Здание оборудовано пандусом, лифтом для маломобильных граждан, подъёмниками, помещения и дверные проёмы соответствуют требованиям «Доступной среды».