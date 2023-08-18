Мастер-классы пройдут на фестивале уличной культуры «Плеск»

17:59, 18 августа 2023, ПАИ

На фестивале уличной культуры «Плеск» пройдут мастер-классы по битбоксу, росписи футболок, роликам, прыжкам на батуте и паркуру. Мероприятие пройдёт в Пскове в сквере Александра Невского 20 августа с 10:00 по 20:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Отметим, что участники фестиваля посоревнуются в трюковом катании на велосипедах и самокатах, стритболе, армрестлинге и брейкинге.

Также гостей праздника ждут граффити, хип-хоп и брейк-данс. Вход на мероприятие свободный. На территории скейт-парка будет работать фуд-трак.

Напомним, что на фестивале будут присутствовать судьи федерального уровня, а также состоится открытие школы граффити, которая будет работать и после фестиваля.

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