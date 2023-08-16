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Как пройдёт фестиваль уличной культуры «Плеск». Главное

Пресс-конференция, посвящённая фестивалю уличной культуры «Плеск», состоялась в медиацентре ПАИ сегодня, 16 августа.

Фото: ПАИ

Как пройдёт фестиваль, рассказали креатив-менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов, начальник отдела по работе с молодёжью Псковского городского молодёжного центра Валерия Комарова и выпускница центра «Хоть отбавляй», член сборной России по брейкингу Мария Костина.

Главное:

  • фестиваль уличной культуры «Плеск» пройдёт 20 августа с 10:00 до 19:00 в скейт-парке в сквере имени Александра Невского на пересечении улиц Леона Поземского и Шоссейной;
  • на фестивале состоятся соревнования по пяти видам уличного спорта: самокату, BMX, скейтборду, стритболу и армрестлингу;
  • по просьбе молодых спортсменов на фестиваль приглашены и приедут судьи федерального уровня;
  • на фестивале пройдут мастер-классы по профессиональному спортивному судейству, паркуру, батутам и катанию на роликах;
  • в рамках мероприятия состоится открытие школы граффити, которая будет работать и после фестиваля;
  • все гости фестиваля смогут пройти мастер-классы по стрит-арту;
  • на мероприятии развернётся танцевальная площадка для хип-хопа и брейк-данса;
  • на территории фестиваля будет работать фуд-трак.

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