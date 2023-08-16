Как пройдёт фестиваль уличной культуры «Плеск». Главное

23:25, 16 августа 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая фестивалю уличной культуры «Плеск», состоялась в медиацентре ПАИ сегодня, 16 августа.

Как пройдёт фестиваль, рассказали креатив-менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов, начальник отдела по работе с молодёжью Псковского городского молодёжного центра Валерия Комарова и выпускница центра «Хоть отбавляй», член сборной России по брейкингу Мария Костина.

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