Кому по закону положен выходной 1 сентября, рассказали псковичам
Кому по закону положен выходной 1 сентября, рассказал псковичам юрист SuperJob.
Директор департамента трудового права SuperJob Александр Южалин разъяснил, какие категории работников могут в этот день взять законный выходной.
Один из способов сделать 1 сентября выходным днём – взять ежегодный оплачиваемый отпуск. Даже если отпуск был запланирован на другой период, то многодетным родителям не требуется согласие работодателя, чтобы отпуск перенести с захватом 1 сентября.
Родителям ребёнка-инвалида положены четыре дополнительных выходных дня в месяц. Их можно использовать в любое время (в том числе и 1 сентября).
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