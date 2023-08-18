Кому по закону положен выходной 1 сентября, рассказали псковичам

18:52, 18 августа 2023, ПАИ

Кому по закону положен выходной 1 сентября, рассказал псковичам юрист SuperJob.

Директор департамента трудового права SuperJob Александр Южалин разъяснил, какие категории работников могут в этот день взять законный выходной.

Один из способов сделать 1 сентября выходным днём – взять ежегодный оплачиваемый отпуск. Даже если отпуск был запланирован на другой период, то многодетным родителям не требуется согласие работодателя, чтобы отпуск перенести с захватом 1 сентября.

Родителям ребёнка-инвалида положены четыре дополнительных выходных дня в месяц. Их можно использовать в любое время (в том числе и 1 сентября).