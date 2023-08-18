В эфир вышел 126-й выпуск «Псковского телеграма»
126-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир сегодня, 18 августа.
Избирательная кампания в Псковской области оживилась, но оживили её неудачники и аутсайдеры процесса, которые по старой, но недоброй традиции ищут виновных в своих бедах вокруг, но не замечают проблемы внутри. Это не мешает избирательному процессу совершенствоваться, а замечательным людям, таким как Алексей Наумец, десантироваться в Псковской области.
Об этом и многом другом – в 126-м выпуске ироничного видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм».
«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации об обсуждаемых в телеграм-пространстве темах.
Выпуски программы выходят каждую пятницу в 18:00 на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте», в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».
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