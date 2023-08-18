В эфир вышел 126-й выпуск «Псковского телеграма»

18:16, 18 августа 2023, ПАИ

126-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир сегодня, 18 августа.

Избирательная кампания в Псковской области оживилась, но оживили её неудачники и аутсайдеры процесса, которые по старой, но недоброй традиции ищут виновных в своих бедах вокруг, но не замечают проблемы внутри. Это не мешает избирательному процессу совершенствоваться, а замечательным людям, таким как Алексей Наумец, десантироваться в Псковской области.

Об этом и многом другом – в 126-м выпуске ироничного видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм».

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации об обсуждаемых в телеграм-пространстве темах.

Выпуски программы выходят каждую пятницу в 18:00 на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте», в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».