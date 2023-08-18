В Гдове наградили почётных граждан города

18:30, 18 августа 2023, ПАИ

На торжественном награждении, которое сегодня проходит в Центре досуга и культуры Гдова, ленты с надписью «Почётный гражданин» Вере Кабановой и Раисе Яковлевой вручили глава Гдовского района Алексей Васильев и глава городского поселения «Гдов» Ольга Галахова. Об этом ПАИ сообщили в газете «Гдовская заря».



Отметим, что каждая из этих женщин внесла свой весомый вклад в развитие города. У Раисы Яковлевой стаж работы в музыкальной школе более 60 лет. Среди её учеников не одно поколение гдовичей и выдающиеся личности, прославляющие Гдовщину. И сейчас она продолжает учить юных музыкантов игре на фортепиано.

Вера Кабанова возглавляет районный Совет ветеранов, но многие земляки помнят её как начальника управления образования, а также она возглавляла депутатский корпус городского поселения «Гдов».