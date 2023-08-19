Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почему частным секторам сложнее победить в конкурсе ФКГС, объяснил глава Пскова

Почему частным секторам и небольшим районам сложнее победить в конкурсе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), объяснил глава Пскова Борис Елкин в эфире программы ПАИ-live.

Фото: Андрей Степанов

«Детские площадки, к сожалению, не всегда появляются очень быстро, потому что что-то мы реализуем в рамках программы ФКГС и в этот момент возникает небольшая трудность, потому что в этих программах побеждают те территории, где больше всего голосов. А больше всего голосов обычно там, где высокая плотность населения и, зачастую, это многоквартирные дома. И уже не первый год у нас побеждают территории на Запсковье и на Завеличье», – отметил Борис Елкин.

Он добавил, что именно поэтому городские власти и стараются уделять больше внимание отдалённым районам вне федеральных программ.

Помимо этого, Борис Елкин заявил, что ТОС – это отличный механизм для развития города. «Мы активно его реализуем и уже первые детские площадки установлены в рамках ТОС. Вообще ТОС – это очень универсальная вещь, которой, как я считаю, нужно постоянно пользоваться», – обратил внимание Борис Елкин.

Глава города напомнил, что за последний год в Пскове выросло количество ТОС в пять раз. «В этом году у нас в рамках муниципального бюджета было разыграно и победило всего 14 ТОС – это неплохой результат. Но есть ещё и областной конкурс, в котором надо активно участвовать. Михаил Юрьевич [губернатор Псковской области Михаил Ведерников. – ПАИ] и Александр Алексеевич [председатель регионального парламента Александр Котов. – ПАИ] постоянно акцентировали внимание на том, что надо думать именно о качестве заявок», – подчеркнул Борис Елкин.

Фото: ПАИ

По его словам, администрация Пскова и депутаты городской Думы готовы активно помогать жителям в этих вопросах и оказывать всяческое содействие. «Депутаты также заинтересованы в развитии территорий, особенно подшефных в округе, на котором они работают», – сказал Борис Елкин.

Он напомнил, что с помощью конкурса ТОС можно выиграть деньги на благоустройство детских площадок и даже на замену почтовых ящиков или установку камер видеонаблюдения. «Вариантов много, и жители этим пользуются. Конечно, больше всего они хотят благоустройства. Очень актуальны среди ТОС заявки на освещение и какие-то ремонтные работы внутри подъезда», – заключил Борис Елкин, подчеркнув, что членам ТОС, которые не выиграли, не стоит расстраиваться, а нужно продолжать дальше работать, пользуясь всеми возможностями.  

Ранее сообщалось, что в Пскове подвели итоги голосования за объекты благоустройства. Всего в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды» участвовало более 80 территорий Псковской области. Жители региона смогли определить те объекты, которые будут благоустроены в следующем году в первую очередь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 августа 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Краски и лица рынка

19 августа 2023

Почему частным секторам сложнее победить в конкурсе ФКГС, объяснил глава Пскова

19 августа 2023

Дорожной разметке уже несколько лет уделяют особое внимание в Пскове – Борис Елкин

19 августа 2023

Названа причина увеличения «лежачих полицейских» в Пскове

19 августа 2023

Дефекты на улице Леона Поземского в Пскове отремонтируют по гарантии

19 августа 2023

Борис Елкин объяснил основную цель появления турбоперекрёстков в Пскове

19 августа 2023

При помощи новой методики отремонтируют дорогу на улице Алмазной в Пскове

19 августа 2023

До +27 градусов ожидается в Псковской области 20 августа

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...