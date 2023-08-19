Почему частным секторам сложнее победить в конкурсе ФКГС, объяснил глава Пскова

16:15, 19 августа 2023, ПАИ

Почему частным секторам и небольшим районам сложнее победить в конкурсе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), объяснил глава Пскова Борис Елкин в эфире программы ПАИ-live.

«Детские площадки, к сожалению, не всегда появляются очень быстро, потому что что-то мы реализуем в рамках программы ФКГС и в этот момент возникает небольшая трудность, потому что в этих программах побеждают те территории, где больше всего голосов. А больше всего голосов обычно там, где высокая плотность населения и, зачастую, это многоквартирные дома. И уже не первый год у нас побеждают территории на Запсковье и на Завеличье», – отметил Борис Елкин.

Он добавил, что именно поэтому городские власти и стараются уделять больше внимание отдалённым районам вне федеральных программ.

Помимо этого, Борис Елкин заявил, что ТОС – это отличный механизм для развития города. «Мы активно его реализуем и уже первые детские площадки установлены в рамках ТОС. Вообще ТОС – это очень универсальная вещь, которой, как я считаю, нужно постоянно пользоваться», – обратил внимание Борис Елкин.

Глава города напомнил, что за последний год в Пскове выросло количество ТОС в пять раз. «В этом году у нас в рамках муниципального бюджета было разыграно и победило всего 14 ТОС – это неплохой результат. Но есть ещё и областной конкурс, в котором надо активно участвовать. Михаил Юрьевич [губернатор Псковской области Михаил Ведерников. – ПАИ] и Александр Алексеевич [председатель регионального парламента Александр Котов. – ПАИ] постоянно акцентировали внимание на том, что надо думать именно о качестве заявок», – подчеркнул Борис Елкин.

По его словам, администрация Пскова и депутаты городской Думы готовы активно помогать жителям в этих вопросах и оказывать всяческое содействие. «Депутаты также заинтересованы в развитии территорий, особенно подшефных в округе, на котором они работают», – сказал Борис Елкин.

Он напомнил, что с помощью конкурса ТОС можно выиграть деньги на благоустройство детских площадок и даже на замену почтовых ящиков или установку камер видеонаблюдения. «Вариантов много, и жители этим пользуются. Конечно, больше всего они хотят благоустройства. Очень актуальны среди ТОС заявки на освещение и какие-то ремонтные работы внутри подъезда», – заключил Борис Елкин, подчеркнув, что членам ТОС, которые не выиграли, не стоит расстраиваться, а нужно продолжать дальше работать, пользуясь всеми возможностями.

Ранее сообщалось, что в Пскове подвели итоги голосования за объекты благоустройства. Всего в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды» участвовало более 80 территорий Псковской области. Жители региона смогли определить те объекты, которые будут благоустроены в следующем году в первую очередь.