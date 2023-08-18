Почему важно уделять внимание отдалённым районам Пскова, объяснил Борис Елкин

18:54, 18 августа 2023, ПАИ

Почему важно уделять внимание отдалённым районам Пскова, рассказал глава города Борис Елкин в эфире программы ПАИ-live.

«Ремонт на улице Лепешинского был сделан ещё два года назад, с этого тут всё и начиналось. Люди живут везде, на всей территории города. Мы должны уделять внимание абсолютно всем, это касается и общеобразовательных учреждений, и уличной дорожной сети, и дворовых территорий. Поэтому мы стараемся всесторонне развивать город», – подчеркнул Борис Елкин.

Он также напомнил, что на улице Советской Армии был сделан ремонт тротуаров протяжённостью более двух километров. «Это расстояние почти от федеральной трассы до переезда в городе. Там у нас был отдельный контракт на тротуары, и мы его реализовывали. Сейчас люди спокойно передвигаются, ездят на велосипедах», – отметил глава Пскова.

Борис Елкин обратил внимание, что администрации города важны все жители Пскова. «Именно поэтому мы стараемся всем уделять внимание. Кажется, что с точки зрения здравого смысла нужно уделять больше времени и сил местам, где есть массовое скопление людей. Но это совершенно не так, ведь местные жители должны комфортно и безопасно передвигаться по всей территории города», – заключил глава Пскова.

Ранее сообщалось, что три улицы в микрорайоне Лепеши приняты после ремонта.