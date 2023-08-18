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Общество

Борис Елкин напомнил о важности использования средств защиты в скейт-парке

Внимательно следить за безопасностью детей в скейт-парке на улице Леона Поземского призвал псковских родителей глава города Борис Елкин в эфире программы ПАИ-live.

Фото: Андрей Степанов

«Скейт-парк пользуется высокой популярностью, но я призываю родителей всё-таки следить за детьми. К сожалению, часто происходят случаи травматизма, поэтому прошу родителей быть внимательнее по отношению к своим детям, которые занимаются спортом», – отметил он.

Борис Елкин посоветовал родителям проводить профилактические беседы, чтобы дети занимались в меру своих возможностей. «И не надо стесняться средств защиты. Многие дети стесняются, думая, что вот его одноклассник или ровесник достаточно уверенно ездит и без них», – добавил глава города.

Напомним, что скейт-парк, расположенный на улице Леона Поземского, является самым большим в Псковской области. Его открыли в марте этого года. Как псковичи проводят время в скейт-парке, можно посмотреть в фоторепортаже ПАИ здесь.

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