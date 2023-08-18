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Общество

ПАИ-live «на ходу» с главой Пскова Борисом Елкиным

По сложившейся уже традиции Александр Машкарин с главой города Борисом Елкиным «в движении» по улицам Пскова говорит об уже сделанном, текущих и предстоящих ремонтах и развитии городских районов.

В рамках проекта ПАИ-live глава Пскова рассказал, почему небольшим районам с частным сектором сложнее побеждать в конкурсе проектов «Городская комфортная среда» и как здесь на выручку приходит механизм ТОС, когда продолжится ремонт улицы Юбилейной, почему на Коммунальной отремонтировали весь тротуар, почему в Пскове становится больше «лежачих полицейских».

Также Борис Елкин рассказал о развитии района Овсище и перспективах появления новой школы, дорожной разметке и смене организации дорожного движения, помощи общественников, ремонте в районе улицы Лепешинского, турбоперекрёстках и их пользе, проекте капитального ремонта Гаражного проезда в качестве дублёра Рижского проспекта, проекте расширения улицы Ипподромной, о ремонте улицы Западной и многом другом.

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