Почему затапливает улицу Кузбасской Дивизии в Пскове, объяснил глава города

16:35, 19 августа 2023, ПАИ

Почему во время дождей сильно затапливает улицу Кузбасской Дивизии в Пскове, объяснил глава города Борис Елкин в эфире программы ПАИ-live.

«Было много обращений, когда были ливни, что её [улицу Кузбасской Дивизии. – ПАИ] затапливает. Есть такая проблема, мы её знаем», – заверил глава Пскова.

Борис Елкин отметил, что на улице Кузбасской Дивизии была обустроена новая насосная станция, но насосы вышли из строя. В настоящий момент их меняют по гарантии. «Последние ливни привели к таким последствиям: улицу подтапливало, и насосы не справлялись с этим», – добавил он.

Глава Пскова подчеркнул, что в ближайшее время насосы поменяют, чтобы осенью при более частых осадках улицу не затапливало.