В МЧС предупредили псковичей о неблагоприятном явлении

10:09, 19 августа 2023, ПАИ

О неблагоприятном явлении в Псковской области 19 августа предупредили жителей региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«Сегодня днём при грозах местами ожидаются ливни, кратковременное усиление ветра, порывы 15-20 метров в секунду», – говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.