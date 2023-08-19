В МЧС предупредили псковичей о неблагоприятном явлении
О неблагоприятном явлении в Псковской области 19 августа предупредили жителей региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
«Сегодня днём при грозах местами ожидаются ливни, кратковременное усиление ветра, порывы 15-20 метров в секунду», – говорится в сообщении.
В МЧС напомнили, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.
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