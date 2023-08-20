День Воздушного флота России отмечается сегодня

09:01, 20 августа 2023, ПАИ

День Воздушного флота России отмечается сегодня, 20 августа, сообщает сайт calend.ru.

День Воздушного флота России – профессиональный праздник всех пилотов воздушного флота, авиаторов, инженерно-технического и диспетчерского составов, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры России – отмечается ежегодно в третье воскресенье августа на основании Постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации № 3564-1 от 28 сентября 1992 года «Об установлении праздника День Воздушного Флота России».

В этот день традиционно проводятся праздничные мероприятия, посвящённые и Дню Военно-воздушных сил России, с показательными выступлениями пилотажных групп, вертолётов и с парашютными прыжками.

