Соревнования по трюковому самокату начались на фестивале «Плеск» в Пскове
Соревнования по трюковому самокату начались на фестивале «Плеск» в Пскове, передает корреспондент ПАИ.
На прокат участникам соревнований выделяется одна минута.
Отметим, что участники фестиваля посоревнуются в трюковом катании на велосипедах и самокатах, стритболе, армрестлинге и брейкинге.
Также для гостей праздника приготовлено граффити, хип-хоп и брейк-данс. Вход на мероприятие свободный. На территории скейт-парка работает фуд-трак.
Напомним, что на фестивале присутствуют судьи федерального уровня, а также состоится открытие школы граффити, которая будет работать и после фестиваля.
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