Соревнования по трюковому самокату начались на фестивале «Плеск» в Пскове

14:20, 20 августа 2023, ПАИ

Соревнования по трюковому самокату начались на фестивале «Плеск» в Пскове, передает корреспондент ПАИ.

На прокат участникам соревнований выделяется одна минута.

Отметим, что участники фестиваля посоревнуются в трюковом катании на велосипедах и самокатах, стритболе, армрестлинге и брейкинге.

Также для гостей праздника приготовлено граффити, хип-хоп и брейк-данс. Вход на мероприятие свободный. На территории скейт-парка работает фуд-трак.

Напомним, что на фестивале присутствуют судьи федерального уровня, а также состоится открытие школы граффити, которая будет работать и после фестиваля.

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