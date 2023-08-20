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Спорт

Соревнования по трюковому самокату начались на фестивале «Плеск» в Пскове

Соревнования по трюковому самокату начались на фестивале «Плеск» в Пскове, передает корреспондент ПАИ.

На прокат участникам соревнований выделяется одна минута.

Отметим, что участники фестиваля посоревнуются в трюковом катании на велосипедах и самокатах, стритболе, армрестлинге и брейкинге.

Также для гостей праздника приготовлено граффити, хип-хоп и брейк-данс. Вход на мероприятие свободный. На территории скейт-парка работает фуд-трак. 

Напомним, что на фестивале присутствуют судьи федерального уровня, а также состоится открытие школы граффити, которая будет работать и после фестиваля.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем специальном Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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