Врач-гастроэнтеролог рассказал об ошибке в питании, которая может привести к раку

14:55, 20 августа 2023, ПАИ

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал об ошибке в питании, которая может спровоцировать развитие рака, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, в рационе обязательно должна присутствовать клетчатка, которая помогает избежать рака кишечника, легких и предстательной железы.

«Белки, жиры, углеводы почти полностью всасываются в верхних отделах пищеварительной системы, и в кишечнике остается только клетчатка из растений», — написал Вялов в Telegram-канале.

Врач отметил, что для нормальной работы кишечника необходима клетчатка, содержащаяся в овощах. Особенно опасно злоупотребление жареным мясом, с которым съедается недостаточное количество зелени.

