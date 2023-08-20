Борис Елкин рассказал о Ботаническом саде в Пскове
Глава Пскова Борис Елкин рассказал о городском Ботаническом саде в своём телеграм-канале.
Борис Елкин уточнил, что сад был разбит в 1875 году на бастионах петровских времён по правую руку от Сергиевских ворот и протянулся до Великих ворот на площади 6,4 гектара.
«Вход в сад был устроен через развалины Сокольих ворот, в которые сейчас упирается Комсомольский переулок. Учащиеся Псковского реального училища Н. И. Раевского высаживали здесь деревья и кустарники разных пород. Разрешался платный, а иногда и бесплатный вход в сад посторонних посетителей», – написал глава города.
Также он рассказал, что сегодня в саду есть фонтан, колесо обозрения и Зелёный театр – место проведения летних общегородских мероприятий.
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