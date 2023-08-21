Государственные соседские чаты запустили для россиян

07:45, 21 августа 2023, ПАИ

Государственные соседские чаты появились в России. Их запускают Минстрой и Минцифры на платформе «VK Мессенджер», сообщили «Известиям» в Минстрое.

Данные чаты интегрированы в приложение «Госуслуги.Дом». В Минстрое отметили, что оно должно стать единым окном для решения вопросов жителей. «Госуслуги.Дом», в свою очередь, интегрировано с ГИС ЖКХ.

«ВКонтакте» предоставляет открытую платформу на базе «VK Мессенджера», где организации могут объединять своих пользователей, клиентов, партнеров для выстраивания быстрых и эффективных коммуникаций. Мы приветствуем развитие взаимодействия в отраслевых и тематических сообществах, в том числе в сфере ЖКХ», — сказали в пресс-службе «ВКонтакте».

В Минстрое подчеркнули, что «чаты предоставляют удобную и оперативную возможность жителям многоквартирных домов решать бытовые вопросы и организовывать взаимодействие в сфере ЖКХ».

«В чате жители могут обсуждать любые вопросы, касающиеся дома, предлагать идеи по его улучшению, проводить опросы для формирования общей позиции», — уточнили в ведомстве.

Аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук сказал, что сейчас жители многоквартирных домов обычно создают чаты в иностранных мессенджерах.

«Но в них, во-первых, нельзя гарантировать безопасность персональных данных граждан. Во-вторых, чаты могут использовать для распространения ложной информации», — заметил он.