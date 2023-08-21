Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Государственные соседские чаты запустили для россиян

Государственные соседские чаты появились в России. Их запускают Минстрой и Минцифры на платформе «VK Мессенджер», сообщили «Известиям» в Минстрое.

Данные чаты интегрированы в приложение «Госуслуги.Дом». В Минстрое отметили, что оно должно стать единым окном для решения вопросов жителей. «Госуслуги.Дом», в свою очередь, интегрировано с ГИС ЖКХ.

«ВКонтакте» предоставляет открытую платформу на базе «VK Мессенджера», где организации могут объединять своих пользователей, клиентов, партнеров для выстраивания быстрых и эффективных коммуникаций. Мы приветствуем развитие взаимодействия в отраслевых и тематических сообществах, в том числе в сфере ЖКХ», — сказали в пресс-службе «ВКонтакте».

В Минстрое подчеркнули, что «чаты предоставляют удобную и оперативную возможность жителям многоквартирных домов решать бытовые вопросы и организовывать взаимодействие в сфере ЖКХ».

«В чате жители могут обсуждать любые вопросы, касающиеся дома, предлагать идеи по его улучшению, проводить опросы для формирования общей позиции», — уточнили в ведомстве.

Аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук сказал, что сейчас жители многоквартирных домов обычно создают чаты в иностранных мессенджерах.

 «Но в них, во-первых, нельзя гарантировать безопасность персональных данных граждан. Во-вторых, чаты могут использовать для распространения ложной информации», — заметил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 августа 2023

Похолодание прогнозируют на Северо-Западе России

20 августа 2023

Артисты из Санкт-Петербурга выступили в Новоржеве в День города 

20 августа 2023

Более 650 гдовичей прошли диспансеризацию в августе

20 августа 2023

Мина времён ВОВ обнаружена в Псковском районе

20 августа 2023

Водитель пострадал в результате съезда автомобиля в кювет в Гдовском районе

20 августа 2023

Гости из Витебска устроили в Себеже битву на водных пистолетах

20 августа 2023

Автомобиль вылетел в кювет в Пушкиногорском районе

20 августа 2023

Борис Елкин: Городу по-прежнему не хватает гостиниц


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...