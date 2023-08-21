Россияне стали переходить из МСП в самозанятые

08:41, 21 августа 2023, ПАИ

Россияне стали переходить из малого и среднего предпринимательства (МСП) в самозанятые. Об сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследовании РАНХиГС и Корпорации МСП.

Согласно исследованию, самозанятость не сопровождается качественным развитием сферы МСП. Однако, по мнению экспертов, в основе роста лежит именно легализация ранее работавших в тени граждан, а не перерегистрация существующих ИП и предприятий.

Руководитель Дирекции организации правовой поддержки субъектов МСП Корпорации Алексей Шестоперов также подчеркнул, что только 5% от общего числа самозанятых зарегистрированы как ИП.

В пресс-службе Минэка уточнили, что количество занятых в секторе МСП остается стабильным. При этом в I квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 их число упало (с 18,13 до 18,07 млн человек), привели цифры в пресс-службе.

В ФНС рассказали, что не фиксируют тенденцию по перетоку МСП в самозанятые. За шесть месяцев этого года прекратили деятельность 285,7 тысяч ИП, что на 7,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов уверен, что тенденция перехода из ИП и МСП есть. Одна из причин — отъезд части сотрудников компаний и последующая оптимизация налоговой нагрузки. Другая причина — снижение доходов ООО или ИП, добавил он.

Тренд связан с ухудшением финансовых результатов сектора МСП, а также с более высокой налоговой и административной нагрузкой на малый и средний бизнес, согласен основатель IT-платформы для самозанятых «ЯЗАНЯТ», председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков.

Специальный налоговый режим для самозанятых заработал в 2019 году. Эксперимент будет действовать до 2028 года. В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что режим планируют продлить после 2028 года, но конкретные условия будут обсуждаться.