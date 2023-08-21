Россияне назвали Петра I, Екатерину II и Иосифа Сталина лучшими правителями
Россияне выбрали лучших и худших правителей в истории страны. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования исследовательской группы Russian Field.
Самыми популярными в России были выбраны Петр I и Екатерина II (82 и 71 процент соответственно), замыкает тройку лидеров Иосиф Сталин (65 процентов). При этом авторы опроса ожидали, что советский вождь займет лидирующую позицию, и называют результат исследования сенсацией.
Антирейтинг возглавили Борис Ельцин (19 процентов) и Михаил Горбачев (17 процентов).
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