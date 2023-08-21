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Общество

Идёт приём заявок на участие в национальной премии «Золотая стратегия»

Приём заявок на участие в учреждённой Союзом журналистов России национальной премии «Золотая стратегия» проводится до 1 сентября 2023 года. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: Союз журналистов России

Победителями премии станут лучшие специалисты по связям с общественностью, а также агентства, проекты, команды.

Целью «Золотой стратегии» является повышение стандартов качества на рынке PR-услуг, профессиональной деятельности коммуникационных агентств, формирование представления о многогранности современных общественных коммуникаций.

Кроме того, премия направлена на поощрение успешных проектов в области PR и связей с общественностью, а также их информационное продвижение в средствах массовой информации.

В экспертный совет вошли 11 ведущих специалистов отрасли. Председателем экспертного совета стал глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

Победителей определят в восьми номинациях: «Развитие территорий», «Продвижение бизнеса», «Лучшая коммуникационная стратегия», «Корпоративные медиа», «Антикризисный PR», «Образовательные проекты», «Общественно значимые проекты», «Коллаборация года».

Кроме того, отдельно вручат три персональные премии: «GR-специалист года», «Стратег года» и «Первооткрыватель года».

Церемония награждения состоится на открытии форума «Вся Россия – 2023» в Сочи 19 сентября.

Заявки можно отправить на сайте до 1 сентября 2023 года.

С положением о премии можно ознакомиться здесь.

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