Многоквартирный дом горел в Великих Луках

11:51, 21 августа 2023, ПАИ

Пожар в многоквартирном жилом доме произошёл на улице Гоголя в Великих Луках. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на отдел надзорной деятельности по городу.



Фото: ОНД по г. Великие Луки



Фото: ОНД по г. Великие Луки



Фото: ОНД по г. Великие Луки



Фото: ОНД по г. Великие Луки



Фото: ОНД по г. Великие Луки









Сообщение о возгорании в однокомнатной квартире на третьем этаже поступило в 2:03 20 августа. Для его ликвидации привлекались четыре единицы техники и 11 человек.

В результате пожара выгорела комната размером 30 квадратных метров. Пострадавших нет.

На данный момент устанавливается владелец квартиры.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.