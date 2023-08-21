Многоквартирный дом горел в Великих Луках
Пожар в многоквартирном жилом доме произошёл на улице Гоголя в Великих Луках. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на отдел надзорной деятельности по городу.
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Фото: ОНД по г. Великие Луки
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Фото: ОНД по г. Великие Луки
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Фото: ОНД по г. Великие Луки
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Фото: ОНД по г. Великие Луки
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Фото: ОНД по г. Великие Луки
Сообщение о возгорании в однокомнатной квартире на третьем этаже поступило в 2:03 20 августа. Для его ликвидации привлекались четыре единицы техники и 11 человек.
В результате пожара выгорела комната размером 30 квадратных метров. Пострадавших нет.
На данный момент устанавливается владелец квартиры.
Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.
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