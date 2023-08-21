Псковская ГРЭС отмечает 30-летие пуска первого энергоблока

12:31, 21 августа 2023, ПАИ

20 августа исполнилось 30 лет с момента ввода в эксплуатацию первого энергоблока Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2».

Станция строилась для покрытия дефицита электрической энергии в Северо-Западном регионе, развития экономики области и Дедовичского района, вошедшего в историю Великой Отечественной войны как Край партизанской славы.

Площадка для строительства ГРЭС была выбрана и утверждена научно-техническим советом Государственного комитета по энергетике и электрификации СССР в 1965 году.

Двумя годами позже Рижское отделение института «Теплоэлектропроект» разработало проект строительства Псковской ГРЭС. На комсомольскую стройку в Дедовичский район съехались строители со всей страны.

С 1983 года под руководством энергетика Алексея Мешкова и заслуженного строителя Александра Уверского начинается активная фаза строительных работ и 20 августа 1993 года в 16:03 произошло долгожданное событие – энергоблок № 1 включён в сеть. Благодаря энтузиазму и настойчивости Алексея Мешкова в 1996 году введён в эксплуатацию и второй блок Псковской ГРЭС, что позволило обеспечить Псковскую область собственной электроэнергией, а избытки поставлять в соседние регионы.

Ударными темпами шло и развитие посёлка Дедовичи. В 1998 году новый микрорайон энергетиков площадью 104,6 тысячи квадратных метров был полностью готов. Вместе с жилыми домами возведён целый перечень объектов социальной сферы: школы, детские сады, больница, магазины, гостиница на 43 места, Дворец культуры.

Ввод в эксплуатацию Псковской ГРЭС коренным образом изменил социально-экономический статус Дедовичского района. Электростанция дала работу сотням дедовичан, в посёлок приехали высококлассные специалисты из разных областей нашей страны и ближнего зарубежья – население увеличилось с трёх до девяти тысяч человек.

С 2006 года Псковская ГРЭС является филиалом ПАО «ОГК-2». Электрогенерирующая компания объединила под своим началом 12 электростанций, расположенных на всей территории страны.

Псковская ГРЭС находится в операционной зоне оперативно-диспетчерского управления Северо-Запада. Её мощности являются самыми молодыми среди паросиловых установок компании ПАО «ОГК-2». Энергоблоки станции не имеют технических ограничений и готовы нести номинальную нагрузку.

Для посёлка Дедовичи электростанция является градообразующим предприятием. Сегодня на энергетическом объекте трудятся около 300 человек, обеспечивая надежную, безаварийную и эффективную работу предприятия. Разрабатываются более экономичные режимы работы, внедряется новое оборудование.

Так, в 2014 году Псковская ГРЭС увеличила установленную электрическую мощность на 10 МВт.

С 2015 года благодаря рационализаторскому предложению персонала электростанция имеет возможность работать в режиме подогрева теплосети, исключая нерентабельную выработку электроэнергии.

Для увеличения диапазона работы в новом режиме и для повышения надёжности теплоснабжения посёлка Дедовичи на предприятии внедрены пять электрических водогрейных котлов различной мощности. Новое оборудование достаточно эффективно проявило себя в эксплуатации.

На протяжении 30 лет Псковская ГРЭС стабильно обеспечивает теплом посёлок Дедовичи. Это единственная тепловая электростанция в Псковской области с высоким экспортным потенциалом.

«Наша сильная сторона – это люди, опытные профессионалы самой высокой квалификации. Нам есть чем гордиться и есть над чем работать. Впереди у нас большие планы и проекты. Я уверен, нам по плечу многие начинания», – отметил технический директор – главный инженер Псковской ГРЭС Евгений Голубев.