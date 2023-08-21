Скончался создатель КамАЗа Лев Васильев

11:48, 21 августа 2023, ПАИ

Создатель и первый гендиректор КамАЗа Лев Васильев скончался сегодня ночью на 99-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полпредство Татарстана в РФ.

«Ушёл из жизни создатель КамАЗа Лев Борисович Васильев. Одна из самых ярких личностей Татарстана и страны скончалась сегодня ночью на 99-м году жизни. Бывший фронтовик 12 лет стоял у руля КамАЗа. За этот период с нуля построил автогигант, создал уникальный кадровый потенциал завода, привлекая в Набережные Челны лучших специалистов со всей страны», – говорится на странице полпредства «ВКонтакте».

Отмечается, что Лев Васильев был генеральным директором и завода «Москвич», участвовал в создании первых его автомобилей. Возглавлял Министерство машиностроения для лёгкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР.

Полпредство выразило соболезнования супруге, родным и близким. Соболезнования также выразил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, отметив вклад Льва Васильева в становление и развитие города.