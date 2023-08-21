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Культура

Концерт «О чём в тиши ночей...» пройдёт в псковской усадьбе Римского-Корсакова

Псковский музей-заповедник приглашает жителей и гостей Псковской области на концертную программу «О чём в тиши ночей...», которая состоится 26 августа в 14:30 в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

«Вы совершите удивительное путешествие в прошлое и узнаете, сколько веков существует Вечаша, чем знамениты владельцы этого удивительного места и почему Н. А. Римский-Корсаков называл имение раем земным. Вы сделаете для себя интересные открытия и насладитесь классической музыкой», - пообещали в музее.

В программе известные романсы Н. А. Римского-Корсакова («На холмах Грузии», «Редеет облаков летучая гряда», «Не ветер, вея с высоты», «О чём в тиши ночей»), арии из опер «Снегурочка», «Садко», а также фортепианные произведения М. И. Глинки («Вариации на тему русской народной песни»), П. И. Чайковского («Жаворонок» и «Подснежник» из цикла «Времена года»), С. В. Рахманинова («Прелюдия»).

«Великолепная музыка прозвучит в исполнении солистки «Петербург-концерта», лауреата международных конкурсов, ведущего мастера сцены Наталии Кривёнок (меццо-сопрано), лауреата международных конкурсов Нины Сидоровской (фортепиано) и артиста театра и кино Дмитрия Ефименко», - уточнили в музее.

Подробности по телефону 8 81133 2 12 53.

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