Четырёх нетрезвых водителей-рецидивистов задержали псковские полицейские на выходных

13:39, 21 августа 2023, ПАИ

Четырёх нетрезвых водителей задержали полицейские на выходных в Псковской области. При этом водители ранее уже были привлечены к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УВМД России по Псковской области.

Так, ночью 18 августа на улице Ипподромной в Пскове инспекторы остановили ВАЗ-2115. За рулём автомобиля находился 44-летний пскович с признаками алкогольного опьянения.

Этим же вечером на улице Пролетарской в Себеже 36-летний мужчина управлял автомобилем «Опель-Вектра» также в нетрезвом состоянии. Иномарка изъята.

Днём 19 августа на 20-м километре дороги Новгородка – Пушкинские Горы в Пушкиногорском районе сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ-2110 под управлением пьяного 37-летнего местного жителя. Транспортное средство также было изъято.

В этот же день на улице Советской в деревне Поречье Великолукского района полицейские остановили «Ауди-А4». За рулём автомобиля находился 62-летний местный житель. Мужчина повторно сел за руль в нетрезвом виде.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В связи с этим в ведомстве напомнили, что в соответствии со статьёй 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.