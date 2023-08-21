65-летняя пенсионерка пропала в Струго-Красненском районе

15:21, 21 августа 2023, ПАИ

65-летняя Ольга Гусевайте пропала в деревне Княжицы Струго-Красненского района. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

С 18 августа её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 166 сантиметра, плотного телосложения, волосы рыжие с проседью, глаза голубые.

Одежда: предположительно голубая кофта, чёрные в белый горошек шорты, галоши.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Ольги Гусевайте, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.