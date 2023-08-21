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Происшествия

В Великолукском районе мужчина подозревается в убийстве знакомого

В Великолукском районе мужчина подозревается в причинении знакомому тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

17 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти в медицинском учреждении 41-летнего жителя Великолукского района, которого двумя днями ранее госпитализировали с черепно-мозговой травмой. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего).

По версии следствия, к преступлению причастен 39-летний знакомый погибшего. Днём 15 августа мужчины вместе выпивали в одной из деревень Великолукского района. В ходе ссоры мужчина нанёс потерпевшему не менее пяти ударов кулаком в голову. С полученными травмами пострадавший был госпитализирован, но спустя два дня скончался.

Подозреваемый задержан в процессуальном порядке.

Следователи предъявили ему обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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