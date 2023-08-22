Жилой дом загорелся в Петровском переулке в Пскове
Пожар произошёл в жилом доме в Петровском переулке в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Возгорание произошло в 6:22 сегодня, 22 августа.
Оперативно прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательных подразделений локализовали пожар.
Благодаря слаженным действиям пожарных переход огня на соседние строения удалось не допустить. На месте происшествия работают 16 человек и семь единиц техники.
Причина возгорания устанавливается.
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