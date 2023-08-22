Жилой дом загорелся в Петровском переулке в Пскове

09:36, 22 августа 2023, ПАИ

Пожар произошёл в жилом доме в Петровском переулке в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло в 6:22 сегодня, 22 августа.

Оперативно прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательных подразделений локализовали пожар.

Благодаря слаженным действиям пожарных переход огня на соседние строения удалось не допустить. На месте происшествия работают 16 человек и семь единиц техники.

Причина возгорания устанавливается.