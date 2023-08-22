Финалисты конкурса по созданию единого молодёжного бренда Псковской области приступают к доработке проектов

09:47, 22 августа 2023, ПАИ

Пять финалистов конкурса «Мой регион», которых выбрало жюри по итогам разработки концепции молодёжного бренда Псковской области, приступают к занятиям со специалистами Архитектурного бюро Сергея Станкевича. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Как рассказала начальник отдела общественных связей центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области Елизавета Зайцева, пять победителей, которые в своих проектах опирались на специфику региона, будут дорабатывать свои проекты. Эксперты, а в их числе и федеральные спикеры, на мастер-классах помогут ребятам выбрать дальнейшее направление, ведь каждая работа должна иметь свой стиль и раскрывать особенности Псковской области.

После окончания онлайн-уроков в сентябре начнутся практические занятия, в октябре комиссия определит победителя.

В одежде с символикой автора-победителя молодёжь будет представлять Псковскую область на всех региональных и всероссийских конкурсах, форумах и фестивалях.

Напомним, конкурс по созданию единого молодёжного бренда Псковской области «Мой регион» стартовал в феврале этого года, в нём приняли участие 15 человек. Конкурс организовал центр молодёжи и общественных инициатив совместно с областным колледжем культуры.

Добавим, конкурс «Мой регион» проводится по программе «Росмолодёжи» «Регион для молодых», которая направлена на комплексное развитие молодёжной политики в регионах России.